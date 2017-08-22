Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 22/08/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 11:50 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARCER, EN INTERSECCION DE CALLES CARLOS PELLEGRINI Y SAN LUIS COLISIONAN UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN SENDA CONDUCIDO POR EL *SR. SOMALE JUAN JOSE DE 62 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP CONDUCIDA POR *UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA EL MENOR FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ALLANAMIENTO POSITIVO- APREHENSION P.S.A AL DELITO DE GROOMING*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:40 HORAS PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES CONJUNTAMENTE CON UNA COMISION POLICIAL DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, DIERON CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO DE CALLE INTENDENTE MACIEL AL 300 DE ESTA CIUDAD, DONDE SE DETIENE A *UN HOMBRE DE 37 AÑOS DE EDAD*, POR LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE GROOMING (LEY 26.904), HECHOS OCURRIDOS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. ASIMISMO SE PROCEDE AL SECUESTRO DE TELEFONOS CELULARES, TABLETS Y UNA COMPUTADORA.-
*VILLA NUEVA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES GRAVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18:15 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES CORDOBA Y 25 DE MAYO COLISIONA UN AUTOMÓVIL FIAT PUNTO CONDUCIDO POR EL *SR. LUDUEÑA MIGUEL ANGEL DE 46 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA MARCA JINCHENG DE 110 CONDUCIDO POR EL *SR. MONTENEGRO MANUEL DE 78 AÑOS*. SIENDO ESTE ULTIMO TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
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