Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - MATUTINO SABADO 05/08/2017
*VILLA MARIA*
*CAÍDA DE MOTOCICLETA LESIONES GRAVES*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LA 04:50 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE INTENTAN ESCLARECER, EN CALLE COLABIANCHI AL 600, UNA MOTOCICLETA MOTOMEL BIT POR *GARIBOTTE LUCAS JAVIER DE 19 AÑOS* IMPACTA CON UN UTILITARIO MARCA PEUGEOT BÓXER QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
*LA PLAYOSA*
*APREHENSION POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LA HORA 06:30HS, MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO, PERSONAL POLICIAL SE CONSITUYE EN LA VIVIENDA DE CALLE FERNÁNDEZ AL 300 DE LA PLAYOSA, DONDE *UN HOMBRE DE 31 AÑOS DE EDAD* QUERIA INGRESAR AL DOMICILIO, INCUMPLIENDO DE ESTA MANERA UNA ORDEN DE RESTRICCION HACIA SU EXPAREJA, *UNA MUJER DE 34 AÑOS DE EDAD*. AL ARRIBAR EL PERSONAL POLICIAL, EL HOMBRE SE DA A LA FUGA SIENDO ALCANZADO Y APREHENDIDO A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. ES TRASLADADO P.S.A DEL DELITO DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y PUESTO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
*VILLA MARIA*
*CLAUSURA DE LOCAL COMERCIAL (KIOSCO)
SIENDO LA HS, 23:55 DE LA VISPERA, PERSONAL DE SERVICIO ADICIONAL CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (CUADRANTE 6), SE CONSTITUYEN EN CALLE LARRABURE Y MARCOS JUAREZ, DONDE PROCEDEN AL CONTROL Y POSTERIOR CLAUSURA DE UN KIOSCO POR EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUERA DEL HORARIO Y A MENORES CONSUMIENDO EN LA VÍA PÚBLICA. SU PROPIETARIA UNA MUJER DE 27 AÑOS DE EDAD, SE LE PRACTICA LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACION.
*VILLA MARIA*
*ALLANAMIENTOS POSITIVOS
EN LA FECHA, EN HORAS DE LA MAÑANA, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES DE ESTA UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL, CON LA COLABORACION DEL PERSONAL DE LA COMISARIA DE DISTRITO VILLA NUEVA, PATRULLA RURAL Y PATRULLA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD, PROCEDIO A MATERIALIZAR CUATRO ORDENES DE ALLANAMIENTO, UNO EN EL BARRIO MALVINAS ARGENTINAS, OTRO EN EL BARRIO SAN NICOLAS Y LOS RESTANTES EN EL BARRIO FELIPE BOTTA, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA ORDEN DE DETENCION DE UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO POR LA INTERVENCION DE MENORES EN GRADO DE TENTATIVA Y ROBO AGRAVADO POR LA INTERVENCION DE MENORES EN CONCURSO REAL, Y DE UN JOVEN DE 24 AÑOS DE EDAD, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO, COMO ASI TAMBIEN A LA APREHENSION DE UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD, POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y ENTORPECIMIENTO A LA LABOR FUNCIONAL. ADEMAS SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR VARIAS, TODO ELLO RELACIONADO A TRES HECHOS DE ARREBATO OCURRIDOS EN ESTA CIUDAD (UNO OCURRIDO EL 29/07/17 DEL CUAL RESULTARA VICTIMA LA SRA. RAQUEL MOLINA (64) EN CALLE SAN JUAN AL 1500 Bº AMEGHINO, LOS OTROS DOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 30/07/17, UNO DEL CUAL RESULTA DAMNIFICADA LA SRA. IVANA LEDESMA (34) EN CALLE AYACUCHO Y TIERRA DEL FUEGO Bº SAN MARTIN Y EL ULTIMO HECHO RESULTA DAMNIFICADA LA SRA. LUCIA PRIMOMO (25) EN CALLE ENTRE RIOS Y ALVEAR Bº CENTRO). ASIMISMO SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UNA CAMPERA, UN PANTALON DE JEANS Y UN PAR DE ZAPATILLAS, VESTIMENTA QUE TENIA COLOCADA EL DE 24, LAS CUALES SE CORRESPONDEN A LA QUE SUPUESTAMENTE HABRIA UTILIZADO PARA COMETER UN HECHO DE ROBO OCURRIDO EL DIA 30/07/17 DONDE FUERA VICTIMA EL SR. FRANCISCO MATURANO (25), MIENTRAS SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN SU REMIS DE LA EMPRESA DONALD INT. 253 EN CALLE CATAMARCA Y NICOLAS SARNO DE ESTA CIUDAD. TODOS QUEDAN ALOJADOS A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE EN CADA CASO.
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