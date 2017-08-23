Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 23/08/2017
*VILLA NUEVA*
*APREHENSIÓN P.S.A. DE ENCUBRIMIENTO Y SECUESTRO DE CAMIÓN CON PEDIDO DE SECUESTRO.*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:30 HS. PERSONAL DE LA COMISARÍA DE VILLA NUEVA, EN LA ESQUINA DE LAS CALLES 25 DE MAYO Y CORTADA PELEGRINI PROCEDE AL CONTROL DE UN CAMIÓN MARCA FIAT MODELO 619N, EL CUAL SE ENCONTRABA EN PODER DE *UN HOMBRE DE 47 AÑOS*. AL CONSULTAR LOS DATOS DEL VEHICULO POR MEDIO DEL SISTEMA INFORMATICO, SURGE QUE POSEE UN PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE SOLICITADO POR EL JUZGADO DE 1ª INST. DE ROSARIO. COMO CONSECUENCIA SE PROCEDE AL SECUESTRO DEL CAMIÓN REFERIDO Y A LA APREHENSIÓN DEL SUJETO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 2º TURNO.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 12:30 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES 9 DE JULIO Y MANUEL OCAMPO COLISIONAN UN UTILITARIO RENAULT KANGOO CONDUCIDO POR EL *SR. MARTINEZ JOSE LUIS DE 52 AÑOS DE EDAD* CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE OLIVA Y UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ CONDUCIDA POR LA *SRA. COLAZO DALMA DE 27 AÑOS DE EDAD* DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA LA SRA. COLAZO ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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