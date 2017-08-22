Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO DOMINGO 20/08/2017
*VILLA NUEVA*
*ACTUACIONES LABRADAS LESIONES GRAVES*
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LAS 16:30 HS, EN BV. ARGENTINO Y CALLE PAVIOTTI UNA MUJER DE 31 AÑOS SOLICITA AYUDA A PERSONAL POLICIAL DE PATRULLAJE, LLEVANDO EN SUS BRAZOS A UN MENOR DE 06 AÑOS CON EL ROSTRO GOLPEADO. LA MISMA INFORMA QUE EL NIÑO SUFRIO UNA PATADA EN EL ROSTRO POR UNO DE LOS TRES EQUINOS QUE ESTABAN EN UN DESCAMPADO FRENTE A SU DOMICILIO. ANTE LO OCURRIDO EL NIÑO INMEDIATAMENTE FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE ORBITA DERECHA). POR AVERIGUACIONES SE PUDO DETERMINAR QUE EL PROPIETARIO DE LOS EQUINOS ES UN HOMBRE DE 63 AÑOS DE EDAD. SE INICIAN ACTUACIONES CON INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*VILLA MARIA*
*TRASLADO P.S.A HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LAS 19:30 HS, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA FRANCO DE SERVICIO OBSERVA QUE FRENTE A UN SUPERMERCADO UBICADO EN CALLE LÓPEZ Y PLANES AL Nº 900, UN EMPLEADO SALE SIGUIENDO A UN HOMBRE AL TIEMPO QUE LE SOLICITABA ELEMENTOS QUE TENDRIA ESCONDIDOS ENTRE SUS ROPAS. INMEDIATAMENTE IDENTIFICA TANTO AL EMPLEADO, UN HOMBRE DE 30 AÑOS DE EDAD, COMO A LA OTRA PARTE, SIENDO *UN HOMBRE DE 51 AÑOS DE EDAD*, CONSTATANDO QUE TENIA EN SU PODER DOS PAQUETES CON TRES SALAMES CADA UNO, DOS QUESOS Y UN SALCHICHÓN. COMO CONSECUENCIA SE TRASLADA AL HOMBRE DE 51 AÑOS POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HURTO.
*VILLA NUEVA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LAS 01:45HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA Nº 2 FRENTE AL Bº TALAMUCHITA COLISIONARON UN CAMIÓN MERCEDES BENZ L 1622 CON ACOPLADO CONDUCIDO POR EL *SR. MARISCAL NICOLÁS DE 38 AÑOS* CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA, Y UNA PICK UP VOLKSWAGEN SAVEIRO CONDUCIDA POR EL *SR. GUSTAVO COLASSO DE 23 AÑOS* CON DOMICILIO EN VILLA MARIA, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR EL *SR. GALARZA RUBÉN DE 21 AÑOS* DOMICILIADO LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y EL UN *MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA LOS TRES OCUPANTES DEL RODADO MENOR SON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Google My Business: http://diarioasisomos.business.site
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario