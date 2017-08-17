Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 17/08/2017
*VILLA MARIA*
*ALLANAMIENTO Y DETENCION*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 07:30 HS, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES DILIGENCIA UNA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO DE CALLE LOPEZ Y PLANES AL 300, DONDE HACE EFECTIVA LA DETENCIÓN DE *UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD*, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA BLANCA. RELACIONADO CON UN HECHO OCURRIDO EN CALLE TTE. IBAÑEZ E INT. ARINES EL DIA 11/08/17 DONDE RESULTARÁ VÍCTIMA UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD.
*CRIA. ETRURIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 14:40 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE RUTA PCIAL. 4 Y CALLE MELCHOR BALLESTRINI COLISIONARON UN VEHICULO PEUGEOT 207 CONDUCIDO POR LA *SRA. ROSANA CAVALLO DE 42 AÑOS DE EDAD*, QUIEN ERA ACOMPAÑADA POR *CLAUDIA BARROSO DE 42 AÑOS DE EDAD* Y EL AUTOMOVIL FIAT PUNTO CONDUCIDO POR EL *SR. MATIAS EMERSON FERRERO DE 25 AÑOS DE EDAD* TODOS CON DOMICILIO EN AQUELLA LOCALIDAD. COMO CONSECUENCIA LOS NOMBRADOS RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 15:30 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN ESTADOS UNIDOS Y BUENOS AIRES COLISIONARON UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR LA LLAMADA *ROMANO FLORENCIA DE 22 AÑOS DE EDAD*, UN AUTOMOVIL CITROEN C-3 PICASSO CONDUCIDO POR EL *SR. TAVERNA DIEGO HERNAN DE 38 AÑOS DE EDAD*, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR *UNA MENOR DE 9 AÑOS DE EDAD*, Y A SU VEZ RESULTO DAÑADO UN AUTOMOVIL PEUGEOT 207 QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO SIN OCUPANTES. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, LA MENOR ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 17:05 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE LAS HERAS Y PIO CEBALLOS COLISIONARON UN AUTOMOVIL VOLKWAGEN POLO CONDUCIDO POR EL *SR. MAYORGA HORACIO DE 29 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA CORVEN 110 C.C CONDUCIDA POR LA *SRA. ROJAS MARIA VICTORIA DE 20 AÑOS DE EDAD*, QUIEN ERA ACOMPAÑADA LA *SRA. ROJAS VALENTINA DE 18 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA, AMBAS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA SON TRASLADADAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA*
*APREHENSIÓN POR LESIONES LEVES EN FLAGRANCIA*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 17:40 HS., PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA UBICADA EN CALLE DEÁN FUNES 1250, DONDE LLAMADOS TELEFONICOS DAN CUENTA DE UNA AGRESION DE UNA MUJER HACIA OTRA. AL ARRIBAR ENCUENTRAN A LA DAMNIFICADA INCONSCIENTE, SIENDO *UNA JOVEN DE 26 AÑOS DE EDAD*, QUIEN FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE VILLA NUEVA. CON LOS DATOS APORTADOS POR TESTIGOS SE LOGRA IDENTIFICAR Y APREHENDER EN LAS INMEDIACIONES A LA AGRESORA, *UNA MUJER DE 21 AÑOS DE EDAD*, QUIEN FUE TRASLADADA A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE TURNO. CONFORME LO DIAGNOSTICADO POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LA DAMNIFICADA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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