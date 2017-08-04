Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *VIERNES 04/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:15 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SANTIAGO DEL ESTERO Y SAN MARTIN POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT PALIO CONDUCIDO POR *BUSSO JULIAN* DE 23 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 150 C.C. CONDUCIDA POR *LLORET LISANDRO* DE 19 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 03:10 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PABLO COLABIANCHI Y SANTIAGO DEL ESTERO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT CLIO, CONDUCIDO *BERDASQUERA RODRIGO* DE 39 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XLR 125 C.C., CONDUCIDA POR *TEJADA MARIA SOLEDAD* DE 22 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE TERCIO SUPERIOR DE FÉMUR DERECHO, ESCORIACIONES, CORTE EN EL CUERO CABELLUDO).-
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