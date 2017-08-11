Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 11/08/2017
VILLA MARIA
ALLANAMIENTOS POR EXPLOTACION ILEGAL DE JUEGOS DE AZAR
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:00 HS., PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A DILIGENCIAR OCHO ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTOS EN CALLES ALEM AL 800, MAIPU AL 200, ENTRE RIOS AL 400, SALTA AL 1800, LA RIOJA AL 1600, EN CATAMARCA AL 600, EN CALLE PUELO AL 900, Y EN CALLE 9 DE JULIO AL 90. DE ESTA CIUDAD. COMO RESULTADOS SE IDENTIFICARON A SUS OCUPANTES Y SE SECUESTRO SUMAS DE DINERO EN EFECTIVO, NOTEBOOKS, CELULARES, CPU, TELEFONO FAX, Y DOCUMENTACIONES VARIAS, TODO RELACIONADO AL DELITO DE "EXPLOTACION ILEGAL DE JUEGOS DE AZAR EN LOS TERMINOS DEL ART. 301 BIS DEL CODIGO PENAL" CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE PRIMER TURNO
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LA HS. 12:20 DE LA FECHA, EN CALLE LOPEZ Y PLANES Y SALTA, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UNA CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN AMAROK, CONDUCIDA POR EL SR. FONSECA JONATHAN DE 27 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, GUIADA POR ROEDELSPERGER NELIDA DE 31, QUIEN SE ENCONTRABA ACOMPAÑADA DE SUS TRES HIJOS MENORES DE 9, 6 Y 6 AÑOS, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. LOS TRES MENORES FUERON TRASLADADOS POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES EN CADA CASO.
VILLA MARIA
APREHENSION POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA
SIENDO LA HORA 17:00 DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE CIRCULABA POR CALLE SALTA AL 1900 APROXIMADAMENTE, OBSERVA A UN MASCULINO IDENTIFICADO COMO AGUILAR EMILIANO DE 22 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN INFORMA QUE MOMENTOS ANTES SE LE APERSONARON TRES SUJETOS DE A PIE Y LE SUSTRAJERON UN TELEFONO CELULAR MARCA J-5. CON LAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR EL DAMNIFICADO, SE LOGRA INTERCEPTAR A UNO DE ELLOS EN CALLE SALTA AL 2200 RESULTANDO SER UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL CUAL ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICION DEL JUZGADO DE MENORES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Google My Business: http://diarioasisomos.business.site
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus. www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario