Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 09/08/2017
*VILLA MARIA*
*APREHENSION P.SS.A AL DELITO DE HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:30 HS, UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DA CUENTA QUE DEJO ESTACIONADA SU PICK UP VOLKSWAGEN AMAROK SOBRE CALLE SANTA FE FRENTE A PLAZA CENTENARIO, AL INTERNAR CERRARLA ADVIERTE QUE SU ALARMA NO SE ACTIVA, PERCATÁNDOSE DE LA PRESENCIA DE UNA PAREJA. INMEDIATAMENTE DA AVISO AL PERSONAL POLICIAL, Y LA PAREJA SE DA A LA FUGA SIENDO ALCANZADOS EN SANTA FE AL 1250 E IDENTIFICADOS COMO *UN HOMBRE DE 47 AÑOS DE EDAD Y UNA MUJER DE 24 AÑOS DE EDAD ORIUNDOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA*. EN MARCO DE ESTE PROCEDIMIENTO, UN TERCER SUJETO A BORDO DE UNA PICK UP TOYOTA HILUX ESTACIONADA A LOS METROS SE DIO A LA FUGA RAUDAMENTE. SEGUIDAMENTE SON TRASLADADOS HACIA SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA DE TURNO.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO- LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:00 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA NACIONAL NRO. 158 EN PROXIMIDAD AL PUENTE "ANDINO" SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN VEHICULO HONDA CRV, CONDUCIDO POR EL *SR. UNZUETA SABAS MIGUEL DE 41 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ CONDUCIDA POR LA *SRA. OLMOS CARMEN RAQUEL DE 63 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, LA SRA. OLMOS ES TRASLADADA HACIA UN CLINICA PRIVADA DE LA CIUDAD DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ALLANAMIENTO POSITIVO*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:15 HS. PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES CONJUNTAMENTE CON PERSONAL POLICIAL DE LA CRIA. DE GENERAL CABRERA, DILIGENCIARON UN ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO DE CALLE URUGUAY AL 3100 DE ESTA CIUDAD. COMO RESULTADO SECUESTRAN UNA MOCHILA CON HERRAMIENTAS DE MANO Y UNA GARRAFA DE 5 KG. RELACIONADO A UN HECHO DE ROBO COMETIDO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA.
*VILLA MARIA*
*ALLANAMIENTO POSITIVO*
EN LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES CONJUNTAMENTE CON UNA COMISION INTEGRADA POR EL FISCAL N° 2 DE GUALEGUAY Y PERSONAL POLICIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS DILIGENCIAN TRES ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTO, UNA PARA EL DOMICILIO DE CALLE GERVASIO POSADAS AL 2300, OTRO EN PARAGUAY AL 1400, Y EL TERCERO EN UN PABELLON DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5 DE ESTA CIUDAD. COMO RESULTADO EN LOS DOS PRIMEROS PROCEDIENTOS SE SECUESTRO UN TOTAL DE SIETE TELEFONOS CELULARES Y CUATRO CHIPS DE TELEFONO. TODO ELLO RELACIONADO A UN HECHO DE ESTAFA (SECUESTRO VIRTUAL) OCURRIDO AQUELLA DICHA CIUDAD. TOMA CONOCIMIENTO E INTERVENCION DE LA FISCALIA DE TURNO LOCAL.
*VILLA MARIA*
*APREHENSION POR S.A. DE VIOLACION DE DOMICILIO*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 17:50 HS, MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN EL BARRIO LAS PLAYAS DEBIDO A QUE UN SUJETO INGRESO A UN DOMICILIO DE CALLE VENEZUELA Y HONDURAS. ALLI SE TRABA EN LUCHA CON SU PROPIETARIO *UN HOMBRE DE 38 AÑOS DE EDAD* Y LUEGO SE DA A LA FUGA. CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUJETO SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL HASTA QUE EN ARTURO M. BAS Y PUERTO RICO PROCEDE AL CONTROL Y APREHENSIÓN DE *UN SUJETO DE 23 AÑOS DE EDAD* POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO Y HURTO.
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