Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 03/08/2017
*VILLA MARIA*
*APREHENSION P.S.A AL DELITO LESIONES LEVES Y DAÑO*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN INTERSECCIÓN DE CALLES LISANDRO DE LA TORRE Y GRAL. DEHEZA, DEBIDO A QUE UNA MUJER PEDIA AUXILIO. ALLI SE ENTREVISA CON *UNA MUJER DE 24 AÑOS*, QUIEN MANIFIESTA QUE EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO UBICADO EN LISANDRO DE LA TORRE AL 1600 FUE AGREDIDA POR SU PAREJA, UN *HOMBRE DE 27 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA, SE PROCEDE A LA APREHENSION DEL HOMBRE POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE LESIONES LEVES EN MARCO DE UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR. ES PUESTO A LA DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:55 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN BV. ESPAÑA Y SALTA SE PRODUJO UN ACCIDENTE ENTRE UN AUTOMOVIL FIAT PALIO CONDUCIDO POR LA *SRA. PEREZ BEATRIZ, DE 51 AÑOS DE EDAD* QUIEN EMBISTIO A UN PEATON DE NOMBRE *SRA. FERRARI MARIA, DE 71 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO AMBAS FEMENINAS FUERON TRASLADADAS HACIA UNA CLINICA PRIVADA LOCAL DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 14:00 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN CALLE PARAJON ORTIZ 746 SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR EL *SR. MANSILLA JOSE, DE 50 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA HONDA TWISTER CONDUCIDA POR EL *SR. SANCHEZ AGUSTIN NICOLAS, DE 21 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA, EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA *
*ALLANAMIENTO POSITIVO Y DETENCIÓN*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18.00 HS., DANDO CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CORTADA CARITAS AL 400, SE PROCEDE A LA ORDEN DE DETENCIÓN DE *UN HOMBRE DE 23 AÑOS DE EDAD*, POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE COACCIÓN Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD CALIFICADA. SECUESTRAN UN TROZO DE CABLE Y UNA CUCHILLA. SIENDO DANMIFICADA SU EXPAREJA, *UNA MUJER DE 20 AÑOS DE EDAD*. TOMA INTERVENCION LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TURNO.
*ARROYO CABRAL*
*CUMPLIMIENTO ORDEN DE DETENCION*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18:30 HS., UNA COMISION POLICIAL DE LA SUBCRIA DE ARROYO CABRAL, DANDO CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE DETENCION SE CONSTITUYE EN LA LOCALIDAD DE DALMACIO VELEZ DONDE DETIENE A UN *HOMBRE DE 40 AÑOS DE EDAD* POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE AMENAZAS. HECHO QUE FUERA DENUNCIADO EN LA FECHA EN LA SUBCRIA DE ARROYO CABRAL Y TUVIERA COMO DANMIFICADA A SU EXPAREJA, *UNA MUJER DE 38 AÑOS DE EDAD*.
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