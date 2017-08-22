Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - *VIERNES 18/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:00 EN UNA CALLE INTERNA DE PARQUE HIPÓLITO IRIGOYEN (ZONA DE LOS ASADORES) POR CAUSAS A ESTABLECER *GEREMIA JOAQUÍN* DE 18 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD PERDIÓ EL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 125 CC EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO AL PISO. EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*ARROYO ALGODÓN – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:15 EN CALLE RIVADAVIA AL 200 POR CAUSAS A ESTABLECER UN MENOR DE 13 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE OTRO MENOR DE LA MISMA EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD QUIENES IBA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110CC IMPACTAN CONTRA UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 308 EL CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADO, EN CONSECUENCIA AMBOS MENORES FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA- U.R.D.G SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE VIOLACION DE DOMICILIO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:30 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SUCRE E INT REYNO PROCEDEN A LA APREHENSIÓN DE DOS MASCULINO DE 23 Y 15 AÑOS DE EDAD AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD *POR SUPUESTOS AUTORES DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*, YA QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN DEBAJO DE UN AUTOMÓVIL ESTACIONADO EN EL INTERIOR DEL PATIO DE UNA VIVIENDA DEL LUGAR SECUESTRANDO EN SU PRENDAS UNA ARMA BLANCA (UNA CUCHILLA) Y UNA ELECTRODOMÉSTICO (PLANCHA PARA PELO), POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Google My Business: http://diarioasisomos.business.site
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario