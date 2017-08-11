Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *VIERNES 11/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA NUEVA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 20:30 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RIVADAVIA Y CÓRDOBA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET CONDUCIDO POR *EMILIO MACHNUK*, DE 53 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA STORM CONDUCIDA POR *MAICO DOLZ*, DE 27 AÑOS DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:30 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PARAJON ORTIZ Y CATAMARCA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB CONDUCIDA POR *ALEXIS LESCANO*, DE 18 AÑOS DE EDAD Y OTRA MOTOCICLETA LA CUAL SE DA A LA FUGA, EN CONSECUENCIA EL SR. LEZCANO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE MUÑECA IZQ, Y TRAUMATISMO EN TOBILLO IZQ.)
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