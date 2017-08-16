Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 16/08/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 14:00 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA NACIONAL NRO. 9 Y AV. JAURETCHE COLISIONAN UN UTILITARIO RENAULT EXPRESS CONDUCIDO POR EL *SR. FREYTES MAURICIO DE 42 AÑOS DE EDAD* QUIEN LO ACOMPAÑABA LA *SRA. VEGA NATALIA* AMBOS DE LA LOCALIDAD DE TIO PUJIO, Y UN UTILITARIO FIAT FIORINO CONDUCIDO POR EL *SR. GOMEZ JUAN PABLO DE 33 AÑOS DE EDAD*, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA. COMO CONSECUENCIA, LAS TRES PERSONAS FUERON TRASLADADAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES PARA LOS SRES. FREYTES Y GOMEZ, MIENTRAS QUE LA SRA. VEGA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES CARÁCTER LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 14:45 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES SANTA FE Y CHILE COLISIONARON UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SENDA CONDUCIDO POR EL *SR. STIGARRIBIA CESAR DE 41 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 C.C CONDUCIDA POR LA *SRA. CORBO REBECA DE 22 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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