Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *JUEVES 17/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO POSITIVO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 17:00 PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A DILIGENCIAR DOS ÓRDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTOS EN BARRIO FELIPE BOTA UNO EN CALLE INT. REYNO Y RAWSON, E INT. REYNO AL 700, EN DICHO PROCEDIMIENTOS SE PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE *ROBO CALIFICADO* OCURRIDO EN LA VÍSPERA, RESULTANDO DAMNIFICADA UNA MENOR DE EDAD.-
*VILLA MARIA. U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUETSO AUTOR DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:50 SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 QUE EN SANTA FE AL 1300, SE OBSERVANDO A TRES PERSONAS INTENTANDO SUSTRAER UNA MOTOCICLETA, CON LA PREMURA DEL CASO SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL LOGRANDO EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO APREHENDER A TRES MASCULINO DE 11, 13 Y 15 AÑOS TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD QUIENES SON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL *POR SUPUESTO AUTORES DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA* A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:00 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MARIANO MORENO Y SANTIAGO DEL ESTERO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UNA AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN SURAN CONDUCIDO POR *PIZZARRO JUAN CARLOS*, DE 43 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA APPIA CITIPLUS CONDUCIDA POR *FROSASCO MAIRA*, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA EN CON SECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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