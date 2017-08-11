Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 10/08/2017
*VILLA MARIA*
*APREHENSION P.S.A DE ABUSO SEXUAL S/ ACCESO CARNAL*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 08:20 HORAS, RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN AV. LARRABURE AL 1300 DE ESTA CIUDAD, DONDE *UN HOMBRE DE 29 AÑOS DE EDAD* MANTENIA REDUCIDO A OTRO *HOMBRE DE 23 AÑOS*, ACUSÁNDOLO DE HABER ABUSADO A SU HIJA MENOR DE EDAD. AL ARRIBAR EL PERSONAL POLICIAL, EL SUJETO ES APREHENDIDO Y TRASLADADO HACIA SEDE POLICIAL. SE INICIAN LA ACTUACIONES DE RIGOR CON CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 08:20 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN CALLE ESPORA ESQUINA MENDOZA COLISIONO UN COLECTIVO DE LINEA DE LA EMPRESA TRANSPORTE URBANO CONDUCIDO POR EL *SR. SOSA HERNAN GUSTAVO, DE 44 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA YAMAHA YBR CONDUCIDA POR EL LLAMADO *GOMEZ FRANCO, DE 23 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, EL LLAMADO GOMEZ ES TRASLADO HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA- U.R.D.G.SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LAS 10:25 HORAS, A RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN VELEZ SARSFIELD AL 500, DONDE ENTREVISTA A *UNA MUJER DE 39 AÑOS DE EDAD*, QUIEN MANIFESTABA HABER SIDO AGREDIDA POR SU PAREJA *UN HOMBRE DE 20 AÑOS DE EDAD*, QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR, QUIEN SE ALTERA E INTENTA AGREDIR AL PERSONAL POLICIAL POR LO QUE FUE APREHENDIDO P.S.A DEL DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
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