lunes, 14 de agosto de 2017

Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 13/08/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 13:20HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN BV. CARCANO Y ENTRE RIOS COLISIONARON UN AUTOMÓVIL SUZUKI FAN CONDUCIDO POR LA *SRA. QUIÑIONEROS MARCELA DE 45 AÑOS*, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA ELITE CONDUCIDA POR LA *SRA. NILDA SATURNINA MORENO DE 52 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, LA SRA. MORENO ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*ETRURIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 14:00 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES PEDRO PELLESCHI Y LUIS SCHIERANO COLISIONARON UN AUTOMÓVIL CHRAYSLER NEON CONDUCIDO POR EL *SR. LORIO ESTEBAN MATIAS DE 32 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA GILERA YL150 CONDUCIDO POR *RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO 32 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA EL SR. RODRIGUEZ ES TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL LOCAL, RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 17:45 HS. EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES LA RIOJA E INT. CORREA, COLISIONARON UN AUTOMÓVIL FIAT UNO CONDUCIDO POR EL *SR. SANTIAGO CIANNI DE 19 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA YAMAHA IBR, CUYO CONDUCTOR SE RETIRO DEL LUGAR QUEDANDO LA ACOMPAÑANTE *SRA. PINTO ANALIA DE 34 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA LA SRA. PINTO FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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