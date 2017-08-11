Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *JUEVES 10/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 13:00 EN RUTA NACIONAL 158 ( FRENTE DE ATILRA), POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA HONDA MODELO CRV EX CONDUCIDO POR *UNZUETA SABAS MIGUEL* DÉ 41 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ 125, CONDUCIDA POR *OLMOS CARMEN RAQUEL* DE 63 AÑOS DE EDAD AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA A CLÍNICA SAN MARTIN DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA NUEVA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20.50 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LIBERTAD Y ENTRE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER *MACARENA MONTI*, DE 23 AÑOS DE EDAD, PERDIÓ EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ DE COLOR AZUL EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADA AL CENTRO ASISTENCIAL POR SUS FAMILIARES, A POSTERIOR DE LE DIAGNOSTICARON LESIONES LEVES.-
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*TRASALDO POR SUPUESTO AUTOR DE HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:40 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE INTENDENTE REYNO AL N° 1200, PROCEDIERON A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD *POR SUPUESTO AUTOR DE HURTO EN FLAGRANCIA* QUIENES MOMENTOS ANTES QUIEN MOMENTOS ANTES HABRÍA SUSTRAÍDO DESDE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE INTENDENTE URTUBEY AL 1300, DOS BARRAS DE HIERRO DE APROXIMADOS 10 METROS DE LARGO LAS QUE FUERON SECUESTRADAS EN SU PODER, POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:20 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SANTIAGO DEL ESTERO Y RIVADAVIA POR CAUSAS UN AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA KINETIC CONDUCIDO POR *LILIANA FINELLI* DE 66 AÑOS DE EDAD*, ENVISTE A SR *SERGIO MONESTEROLO* DE 58 AÑOS DE EDAD (PEATÓN), AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL SR. MONESTEROLO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA-U.R.D.G.SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUETO AUTOR DE LESIONES LEVES CALIFICADAS*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 21:35 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CALLE PIRANTONELLI AL 50 HABRÍA PROBLEMAS ENTRE VECINOS AL LLEGAR AL LUGAR PERSONAL POLICIAL APREHENDE A UN MASCULINO DE 55 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTO AUTOR DE LESIONES LEVES CALIFICADAS* QUIEN MOMENTOS ANTES HABRÍA GOLPEADO LA CABEZA CON UN OBJETO CONTUNDENTE A UN VECINO OTRA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD A QUIEN A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES LEVES.
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