Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - VESPERTINO 31/07/2017
* VILLA MARIA*
*APREHENSION POR DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LAS 08:30 HORAS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA EN CALLE LA COLINA E INTENDENTE IBAÑEZ, INTENTA CONTROLAR UN VEHICULO MARCA PEUGEOT 207, QUIEN HACE CASO OMISO A LA ORDEN, Y COMIENZA A DARSE A LA FUGA, REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS , LOGRANDO DETENER SU MARCHA EN JUNIN AL 2300 Y AL DESCENDER EL CONDUCTOR, UN HOMBRE DE 47 AÑOS DE EDAD, SE TRABA EN LUCHA CON EL PERSONAL POLICIAL, LOGRANDO SER REDUCIDO, Y TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR AL DELITO DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
* VILLA MARIA*
*APREHENSION P.S.A AL DELITO DE DAÑO*
EN LA FECHA SIENDO LAS 10:05 HORAS PERSONAL POLICIAL EN CALLE AV. LIBERTADOR Y SANTA FE (POLIDEPORTIVO), SE ENTREVISTA CON UNA MUJER DE 33 AÑOS, QUIEN REFIERE HABER TENIDO UNA DISCUSION CON SU EX PAREJA, QUIEN SE ENCONTRABA ALTERADO, INSULTANDO E INTENTANDO GOLPEARLA SIENDO ÉSTE UN HOMBRE DE 30 AÑOS, EL MISMO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR, QUIEN A SU VEZ COMIENZA A PATEAR LA PUERTA DE INGRESO A LOS BAÑOS, A SU VEZ QUE ARROJA UN MANOJO DE LLAVES QUE IMPACTA CONTRA LOS VIDRIOS PRODUCIENDO LA ROTURA DE UNO DE ELLOS, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSION Y POSTERIOR TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE DAÑO.
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