Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - *LUNES 31/07/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:35 EN BV. ALVEAR A POCOS METROS DE LA INTERSECCIÓN DE BV SARMIENTO POR CAUSAS A ESTABLECER EL SR. *ELVIO AYALA* DE 37 AÑOS DE EDAD PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTOMÓVIL RENAULT CLIO EN EL CUAL SE CONDUCÍA E IMPACTA EN UN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONSECUENCIA ESTE CONDUCTOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE CAMIONES LESIONES GRAVES*.
EN LA VÍSPERA SIENDO LAS HORA 22:20 SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 2 (TRAMO BORRAS Y CURVA ACCESO AVDA. SABIO) POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE CUATRO CAMIONES, UNO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 1218 CON ACOPLADO (CARGADO CON MAÍZ), CONDUCIDO POR *PALAVERT JUAN MARCELO* DE 43 AÑOS, UN FORD CARGO MODELO 1730 CON ACOPLADO (CARGADO CON MAÍZ) CONDUCIDO POR *AVALOS DAVID *DE 30 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE RIO III, UN RENAULT MODELO 380 CON ACOPLADO (CARGADO CON PAPEL) CONDUCIDO POR *CORIA CARLO* DE 26 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VICUÑA MAQUENA, Y UNO MARCA SCANIA CON ACOPLADO (SIN CARGA) CONDUCÍA POR *CESTARE CARLOS ADRIAN* DE 43 AÑOS DE EDAD , CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA, EN CONSECUENCIA, EL SR. *CESTARE CARLOS* FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (HERIDA CORTANTE EN PIERNA Y MUSLO IZQUIERDO), POR LO QUE TUVO QUE SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE.-
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