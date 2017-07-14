Pronostican ola polar para el fin de semana y la semana que viene

*CENTRO Y NORTE DEL PAIS*
*IRRUPCION DE AIRE FRIO*
EL INGRESO DE UNA MASA DE AIRE FRÍO DE ORIGEN POLAR AL CENTRO Y NORTE DEL PAÍS PROVOCARÁ A PARTIR DEL DOMINGO 16 TEMPERATURAS MÍNIMAS ENTRE -5ºC Y 0ºC Y TEMPERATURAS MÁXIMAS ENTRE 5ºC Y 10ºC, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE CUYO Y EL NOROESTE ARGENTINO.
LAS CONDICIONES DE TIEMPO FRÍO SE MANTENDRÁN HASTA EL DÍA SÁBADO 22 DE JULIO ASCENDIENDO GRADUALMENTE.
CON ESTE INGRESO DE AIRE FRÍO SE PREVÉ LA OCURRENCIA DE NEVADAS ENTRE LA MAÑANA DEL DOMINGO 16 Y LA MADRUGADA DEL LUNES 17 EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA ZONA COSTERA DEL SUDESTE DE DICHA PROVINCIA
*IRRUPCION DE AIRE FRIO*
EL INGRESO DE UNA MASA DE AIRE FRÍO DE ORIGEN POLAR AL CENTRO Y NORTE DEL PAÍS PROVOCARÁ A PARTIR DEL DOMINGO 16 TEMPERATURAS MÍNIMAS ENTRE -5ºC Y 0ºC Y TEMPERATURAS MÁXIMAS ENTRE 5ºC Y 10ºC, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE CUYO Y EL NOROESTE ARGENTINO.
LAS CONDICIONES DE TIEMPO FRÍO SE MANTENDRÁN HASTA EL DÍA SÁBADO 22 DE JULIO ASCENDIENDO GRADUALMENTE.
CON ESTE INGRESO DE AIRE FRÍO SE PREVÉ LA OCURRENCIA DE NEVADAS ENTRE LA MAÑANA DEL DOMINGO 16 Y LA MADRUGADA DEL LUNES 17 EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA ZONA COSTERA DEL SUDESTE DE DICHA PROVINCIA
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