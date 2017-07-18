Policales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba -
MATUTINO MARTES 18/07/2017
VILLA NUEVA
TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DAÑO EN FLAGRANCIA
EN LA VISPERA SIENDO LAS 21:00 HS., MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE DEAN FUNES AL 1200, DONDE UN SUJETO ESTABA VIOLENTANDO LA PUERTA DE UN DOMICILIO. AL LLEGAR, IDENTIFICA Y APREHENDE A UN HOMBRE DE DE 32 AÑOS, DOMICILIADO EN VILLA MARIA POR SUPUESTO AUTOR DE DAÑO EN FLAGRANCIA. A POSTERIOR SE LOGRA UBICAR AL PROPIETARIO DEL LUGAR, UN HOMBRE DE 63 AÑOS, QUIEN AL MOMENTO DE OCURRIDO EL HECHO ESTABA TRABAJANDO. SE LABRAN ACTUACIONES CON INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE FERIA.
VILLA MARIA
CAÍDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:00 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER EN BV. VELEZ SARSFIELD ENTRE CHILE Y LISANDRO DE LA TORRE, UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, CONDUCIDA POR LA SRTA. JULIETA MORENO, DE 20 AÑOS, HABRIA COLISIONADO UN PERRO. COMO CONSECUENCIA, LA SRTA. MORENO ES TRASLADADA AL HOSP. PASTEUR DONDE INFORMA EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO, QUE RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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