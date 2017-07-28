viernes, 28 de julio de 2017

Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 28/07/2017
VILLA MARIA
DESPLIEGUES PREVENTIVOS
EN LA MAÑANA DE HOY A PARTIR DE LAS 09:00 HS SE IMPLEMENTO UN CONTROL VEHICULAR EN RUTA NACIONAL NRO. 9 KM. 553, DIRIGIDO A CAMIONES DE CARGAS. DONDE TRABAJARON EN CONJUNTO PERSONAL POLICIAL DE ESTA CIUDAD, PERSONAL DE POLICIA CAMINERA Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CARGA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
*VILLA MARIA*
*DETENCION POR PEDIDO DE CAPTURA*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 10.50 HS, EN CALLES CATAMARCA Y ALBERDI PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL E IDENTIFICACION DE UN *HOMBRE DE 40 AÑOS DE EDAD* ORIUNDO DE ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE POZO DEL MOLLE. AL CONSULTAR SUS DATOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, EL HOMBRE REGISTRA UN *PEDIDO DE CAPTURA* SOLICITADO POR EL JUZGADO DE EJECUCION PENAL 4TA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. MOTIVO POR EL CUAL ES DETENIDO Y PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 12:30 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLE MENDOZA Y BV. CARCANO COLISIONARON UN AUTOMOVIL VOLSKWAGEN SURAN CONDUCIDO POR EL *SR. ROLANDO JOSE DE 81 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP 110 C.C CONDUCIDA POR LA *SRA. GARCIA SANDRA DE 48 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, ESTA ULTIMA FUE TRASLADADA HACIA UNA CLINICA LOCAL DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 13:15 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES AGUIRRE CAMARA Y MALVINAS ARGENTINAS COLISIONARON UNA MOTOCICLETA GUERRERO DAY GT-70 CONDUCIDA POR *UNA MENOR DE DE 17 AÑOS DE EDAD*, Y UNA MOTOCICLETA ECONO 90 C.C CONDUCIDA POR *MAIDANA AGUSTIN DE 18 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO ESTE ULTIMO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA *
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 13:25 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLE SANTA FE Y BV. ITALIA, COLISIONARON UN AUTOMOVIL PEUGEOT 208 CONDUCIDO POR EL *SR. VITA SEBASTIAN DE 39 AÑOS*, Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA ZB 110 C.C CONDUCIDA POR EL *SR. ZUCARELLO HUGO CESAR DE 56 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO ESTE ULTIMO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 13:55 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE BV. VELEZ SARSFIELD Y CALLE MEJICO, COLISIONARON UN AUTOMOVIL FIAT SIENA CONDUCIDO POR LA *SRA. PEREYRA NANCY DE 52 AÑOS*, Y UNA BICICLETA EN LA QUE CIRCULABA EL *SR. GAMBI MIGUEL DE 37 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO ESTE ULTIMO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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