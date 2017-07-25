Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - *VESPERTINO 25/07/2017*
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 10.40 HS EN CALLE BUENOS AIRES Y LAMADRID, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UNA CAMIONETA FORD ECOSPORT, CONDUCIDA POR LA *SRA. PICA YANINA, DE 39 AÑOS DE EDAD*, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA WAVE ,CONDUCIDA POR EL SR. *CERDAN JOSE DE 31 AÑOS*, PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADA A UNA CLINICA PRIVADA A LA SRA. PICA Y AL SR. CERDAN AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES PARA LA SRA. PICA MIENTRAS QUE PARA CERDAN LESIONES GRAVES. (FRACTURA DE OMÓPLATO DERECHO Y TRAUMATISMO DE CRÁNEO CON AMNESIA DE LO SUCEDIDO)
*VILLA MARIA*
*CAIDA DE MOTOCICLETA*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 11.15 EN CALLE LUIS SANDRINI E INDEPENDENCIA POR CAUSAS A ESTABLECER OCURRIO UNA CAIDA DE MOTOCICLETA DE UNA MUJER LLAMADA *HAEDO BRENDA, DE 28 AÑOS DE EDAD*, LA CUAL FUE TRASLADADA POR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
*VILLA NUEVA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 13:40 EN RUTA Nº 2 EN FRENTE AL BOLICHE BAILABLE QUINOTO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN CAMION MERCEDEZ BENZ, CON ACOPLADO CONDUCIDO POR EL *SR. FERREYRA MARIO JULIO, DE 35 AÑOS DE EDAD*, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL SKUA 200 CONDUCIDA POR EL SR. *GAMBOA MATIAS EZEQUIEL DE 26 AÑOS*, SE HACE PRESENTE BOMBEROS TRASLADANDO AL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR. A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
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