Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - DOMINGO 16/07/2017
VILLA MARIA
APREHENSION P.S.A DAÑO EN FLAGRANCIA
SIENDO LAS 08:15 HS DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE SAN MARTIN AL 172, DONDE FUNCIONA EL LOCAL COMERCIAL "FAMILY CALZADOS" Y OBSERVA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EL VIDRIO DEL LADO IZQUIERDO DE LA VIDRIERA, HACIÉNDOSE PRESENTE A POSTERIOR SU PROPIETARIO, EL SR. FORGIONI OMAR DE 72 AÑOS DE EDAD. ANTE ELLO Y POR AVERIGUACIONES PRACTICADAS, SE LOGRA DETERMINAR QUE MOMENTOS ANTES EN ESE LUGAR SE HABRIA PRODUCIDO UNA PELEA, RECABANDO INFORMACION SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS CAUSANTES, Y EN CALLE VICTORINO DE LA PLAZA AL 2500 SE PROCEDE A LA APREHENSION DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 26 Y 21 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD, QUIENES SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE DAÑO EN FLAGRANCIA, PROCEDIENDO ADEMAS AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CG TITAN, C.C 150.
VILLA NUEVA
INCENDIO
EN LA FECHA, SIENDO LAS 09:55 HORAS, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN LA RIOJA 947 DONDE FUNCIONA EL HOGAR DE ANCIANOS "MADRE TERESA" DEBIDO A QUE SE ESTARIA PRODUCIENDO UN INCENDIO. EN EL LUGAR SE ENTREVISTAN CON LA PROPIETARIA LA SRA. FERNANDEZ MARCELA ESTER DE 51 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE A CAUSA DE UN CORTO CIRCUITO EN LA INSTALACION ELECTRICA EN UNA HABITACION DE DICHO HOGAR, SE PRODUJO UN FOCO IGNEO, PRODUCIENDO SOLO DAÑOS MATERIALES EN SU TOTALIDAD, MIENTRAS QUE SUS OCUPANTES NO SUFRIERON LESIONES. DICHO INCENDIO FUE SOFOCADO EN FORMA INMEDIATA POR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESA CIUDAD.
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