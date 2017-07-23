Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - vespertino 23/07/17
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 06:45 EN CALLE LA RIOJA AL 1700, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT 206, CONDUCIDA POR *CUELLO FERNANDO, DE 27 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR *CRISTIAN CACERES, DE 39 AÑOS* QUIEN FUE TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, SE COMISIONA AL MÉDICO POLICIAL DE TURNO EL QUE DIAGNOSTICA LESIONES LEVES.
*VILLA NUEVA*
*TRASLADO P.S.A. DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 07:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA VILLA NUEVA DESDE CALLE DEÁN FUNES AL 300 PROCEDE AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 29 AÑOS POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, YA QUE SE COMUNICA POR TELÉFONO SU EX PAREJA, UNA MUJER DE 30 AÑOS, MANIFESTANDO QUE TIENE ORDEN DE RESTRICCIÓN EN CONTRA DEL TRASLADADO Y QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR MOLESTANDO.
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 10:10 EN CALLE SCALABRINI ORTIZ Y MANUEL OCAMPO, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET AGILE, CONDUCIDO POR EL SR. *DIAZ BAUDILIO, DE 66 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CONDUCIDA POR EL SR. *PERALTA DANIEL, DE 25 AÑOS*, EL CUAL FUE TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
*VILLA NUEVA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 16:50 EN RUTA PROV. Nº 2, FRENTE CANCHA ALEN, POR CAUSAS A ESTABLECER UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TITAN 150CC, CONDUCIDA POR LA SRA. *BELEN MICAELA, DE 21 AÑOS*, ACOMPAÑADA CON *MICAELA PUCHETTA, DE 20 AÑOS*, COLISIONAN CON UN PERRO, LA SRA. BELEN ES TRASLADADA POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
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