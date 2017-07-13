Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - JUEVES 13/07/2017 – MATUTINO*
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 04:25 SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE MONITOREO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA QUE EN LA SUCURSAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA QUE UNA PERSONA SE ENCONTRABA REALIZANDO UN BOQUETE EN LA PARTE DEL CAJERO AUTOMÁTICO, CON LA PREMURA DEL CASO IMPLEMENTANDO UN OPERATIVO ESPECIAL SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 20 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, SECUESTRANDO EN SU PODER HERRAMIENTAS DE MANO (UN CORTA FIERRO Y UNA MASA), POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL *POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*, A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
SIENDO LA HORA 06:40, SOBRE LA INTERSECCIÓN DE RUTA NACIONAL Nº 9 Y AVDA. BORRAS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN CAMIÓN MARCA VOLKSWAGEN CONDUCIDO POR *BARROSO PABLO DAVID*, DE 36 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS Y UN AUTOMÓVIL MARCA DODGE 1500, CONDUCIDO POR *CABALLERO ALEJANDRO*, DE 55 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR EL AUTOMÓVIL FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE HASTA EL MOMENTO NO SE LE DIAGNOSTICARON EL TIPO DE LESIONES
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