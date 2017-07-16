domingo, 16 de julio de 2017

Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - VESPERTINO SABADO 15/07/2017

*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18:40HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN CALLE ESTADOS UNIDOS Y SALTA COLISIONARON UN AUTOMOVIL RENAULT CLÍO CONDUCIDO POR EL *SR. ORTIZ RODOLFO DE 45 AÑOS DE EDAD*, Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR LA *SRA. PEREZ MARÍA BELÉN DE 20 AÑOS DE EDAD*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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