Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - MATUTINO VIERNES 07/07/2017
VILLA MARIA
APREHENSION POR SUPUESTO AUTOR DE ESTAFA
SIENDO LAS 19:50 HS DE AYER, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN CALLE CATAMARCA Y GRAL PAZ DONDE, EN EL LUGAR, EL SR. RODRÍGUEZ ANÍBAL DAVID DE 33 AÑOS DE EDAD MANIFIESTA A LOS UNIFORMADOS QUE LA OTRA PERSONA QUE SE ENCONTRABA JUNTO AL SR. RODRIGUEZ, IDENTIFICADO COMO UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD, LO HABRIA ESTAFADO EN UN NEGOCIO (DENUNCIADO DIAS ATRÁS) CON UN PAGO CON CHEQUES SIN FONDOS. CONSULTADA LA SITUACION CON LA UNIDAD JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES LOCALES, SE ORDENA LA APREHENSION Y TRASLADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ESTAFA Y AL SECUESTRO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN VENTO EN EL CUAL SE CONDUCÍA EL APREHENDIDO.
VILLA MARIA
APREHENSIÓN
SIENDO LAS 20:45 DE AYER PERSONAL DE PATRULLA PREVENTIVA SE HACE PRESENTE EN CALLE CATAMARCA AL 100, DONDE FUNCIONA UN PUB, Y APARENTEMENTE CON LAS PUERTAS ABIERTAS. EN EL LUGAR SE ENTREVISTA CON EL SEÑOR MAXIMILIANO SUÁREZ DE 31 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, EL CUAL MANIFIESTA HABER ENCONTRADO LA PUERTA ABIERTA DEL LOCAL. AL REVISAR DICHO LOCAL, SE PROCEDE EN EL INTERIOR A LA APREHENSION DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, A QUIEN SE LE SECUESTRA UNA BARRA DE HIERRO Y UNA LLAVE DE CERRADURA, PROCEDIENDO AL TRASLADO DEL MISMO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO.
VILLA MARIA
APREHENSIÓN P.S.A. A LA LEY 23.737
EN LA TARDE DE AYER, SIENDO LAS 20:00HS PERSONAL POLICIAL DESDE CALLE 25 DE MAYO Y QUINTANA, PROCEDE AL CONTROL Y POSTERIOR APREHENSION DE UN HOMBRE DE 38 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR LA SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY 23737. EN DICHO PROCEDIMIENTO SE DIO PARTICIPACION A LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO, QUIENES SECUESTRAN 9 GRAMOS DE COGOLLOS Y 1,2 DE LO POPULARMENTE NOMBRADO "TUCA". EL HOMBRE QUEDA A DISPOSICICON DE LA FISCALÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
ETRURIA
TENECIA ILEGAL DE ARMAS.
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LA HORA 01:20, PERSONAL POLICIAL QUE REALIZA UN CONTROL VEHICULAR EN RUTA Nº 4, PROCEDE AL CONTROL DE UN AUTOMOVIL RENAULT CLÍO CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 31 AÑOS Y ACOMPAÑADO POR OTRO HOMBRE DE 46 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ETRURIA. COMO RESULTADO DEL CONTROL SE SECUESTRA UNA ESCOPETA DOBLE CAÑO SUPERPUESTA CALIBRE 12 Y 8 CARTUCHOS DE COLOR ROJO, DE LOS CUALES 4 CARTUCHOS ESTAN SIN USO Y LOS OTROS 4 CARTUCHOS SERVIDOS. SE INICIAN ACTUACIONES Y SE DA INTERVENCION A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
VILLA MARIA
ACCIDENTE
SIENDO LA HORA 06:50 DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA ACUDE A UN LLAMADO EN CALLE PORFIRIO SEPPEY Y FITZ ROY DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UN VEHICULO MARCA FORD KA, GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 35 AÑOS DE EDAD, IMPACTA Y SE INTRODUCE EN UN GALPON QUE SE HALLABA EN EL LUGAR, DERUMBANDO PARTE DE LA PARED. EN EL VEHICULO ADEMAS DEL CONDCUTOR, VENIA COMO ACOMPAÑANTE UNA JOVEN DE 26 AÑOS, Y AMBOS FUERON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA QUE LOS TRASLADADOS POSEEN LESIONES LEVES Y PRESENTAN HALITOSIS ALCOHOLICA.
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