Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *SABADO 29/07/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA. U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTORES DE DESOBEDIENCIA, RESISTENCIA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 18:00 PERSONAL DE LA PATRULLA MOTORIZADA DESDE CALLE GDOR. SABATINI AL 100 PROCEDIERON AL TRASLADO DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 17 Y 18 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD *POR SUPUESTO AUTORES DE DESOBEDIENCIA, RESISTENCIA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO* QUIEN MOMENTOS ANTE FUERON VISTO POR TESTIGOS DEL LUGAR INGRESAR A UN INSTITUTO EDUCATIVO UBICADO SOBRE LA MISMA ARTERIA PERO A LA ALTURA DEL 140 SIN NINGUNA RAZÓN ATENDIBLE (NO SE REGISTRARON DAÑOS EN EL LUGAR), ADEMÁS DE SECUESTRAR ENTRE SUS PERTENECÍAS UN ESTÉREO DE COLOR NEGRO Y GRIS, POR LO QUE FUERON TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Google My Business: http://diarioasisomos.business.site
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario