Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 03/07/2017
*VILLA MARIA- U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 12:50 HS EN CALLE ENTRE RIOS 487 POR CAUSAS A ESTABLECER EN EL LUGAR SE PRODUJO UNA ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN VEHICULO UTILITARIO RENAULT KANGOO, CONDUCIDA POR EL SR. AYALA CARLOS, DE 64 AÑOS, QUIEN COLISIONA CON UNA MOTOCICLETA HONDA WAVE, CONDUCIDA POR LA SRA. CABRAL VALERIA, DE 34 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE DOS MENORES DE 12 Y 8 AÑOS DE EDAD, LOS MISMOS FUERON TRASLADADOS POR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA QUE TODOS POSEEN LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 19:10 EN AV. SAVIO A 200 MTS DE UNA FABRICA LACTEA, EN LA CICLOVIA, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA BICICLETA MARCA TREK, CONDUCIDA POR GIULIANO JUAN JOSE DE 65 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA LA CUAL SE DA A LA FUGA , CONSTITUIDO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADAN A GIULIANO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES (FRACTURA DE TIBIA EXPUESTA).
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