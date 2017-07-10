Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - *VILLA MARIA
APREHENSION P.S.A DEL ARTICULO 102 DEL CODIGO DE CONVIVENCIA *
SIENDO LAS 15:00 HS DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA ES COMISIONADO A CALLE PUBLICA S/N DEL BARRIO PADRE MUJICA, DEBIDO A QUE UN LLAMADO DABA CUENTA DE UN GRUPO DE JOVENES SE ENCONTRABAN DANDO VUELTAS EN EL BARRIO EN ACTITUD SOSPECHOSA. EN EL LUGAR SE PROCEDE AL CONTROL DE DOS JOVENES DE 22 Y 17 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD, A QUIENES SE LES SECUESTRO EN SU PDER DE UN RIFLE AIRE COMPRIMIDO 5 ½ Y 2 GOMERAS. ANTE TAL SITUACION AMBOS SON APREHENDIDOS Y TRASLADADOS A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS INFRACTORES DEL ARTICULO 102º (PORTACION ILEGAL DE ARMAS) DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
*VILLA MARIA
APREHENSION P.S.A DE HURTO EN FLAGRANCIA *
SIENDO LAS 15:50 HS DE LA FECHA, ES SOLICITADA LA PRESENCIA DE LA PATRULLA PREVENTIVA EN AV. PERON AL 1600, DONDE FUNCIONA UN SUPERMERCADO MAYORISTA, DEBIDO A PROBABLE HECHO DELICTUOSO OCURRIDO EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE DICHO LOCAL EN CONTRA DE UN EMPLEADO. EN EL LUGAR, SE LOGRA DETERMINAR QUE DICHO EMPLEADO MOMENTOS ANTES, HABIA SIDO INTERCEPTADO POR DOS INDIVIDUOS QUIENES SE CONDUCIAN EN UN FORD TAUNUS DE COLOR VERDE LOS QUE MEDIANTE AMENAZAS CON UN ARMA DE FUEGO INTENTAN COMETER UN ILICITO EN CONTRA DEL MISMO, EL CUAL NO LOGRAN SU COMETIDO YA QUE EL REFERIDO JOVEN INGRESA RAUDAMENTE AL INTERIOR DEL LOCAL. ANTE ELLO, Y CON LOS DATOS RECABADOS SE IMPLEMENTA UN AMPLIO RECORRIDO POR LAS INMEDIACIONES, DANDO SUS FRUTOS A LAS 16:15 HS APROXIMADAMENTE, CUANDO EN PROLONGACION ALVEAR AL 1200, OBSERVAN A UN VEHICULO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR EL DAMNIFICADO, MOMENTO EN QUE EL RODADO SE DETIENE DETRÁS DE OTRO VEHICULO (UN RENAULT 4), DESCIENDEN AMBOS SUJETOS Y EXTRAEN DESDE EL INTERIOR DEL BAUL DE DICHA LA RENOLETA TRES BOLSAS DE CARTON CONTENIENDO PRENDAS DE VESTIR DE MUJER Y UN BOLSO CON VARIOS PRODUCTOS DE PELUQUERIA, POR LO QUE LOS UNIFORMADOS PROCEDEN A LA APREHENSION DE LOS MISMOS, RESULTANDO SER DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 38 Y 47 AÑOS DE EDAD, RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE ESTA CIUDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS ANTES ALUDIDOS, COMO ASI TAMBIEN UNA REPLICA DE UN ARMA CALIBRE 9 M.M., MERCADERIAS VARIAS Y MOTOPARTES. ANTE TAL SITUACION, AMBOS SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA. SE HACE CONSTAR QUE EL RENAULT 4 ES DE PROPIEDAD DE LA SRTA. ROCIO DELGADO DE 28 AÑOS DE EDAD, COMO ASI TAMBIEN LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS.
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