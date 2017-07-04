Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 04/07/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONES*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LAS 04:40HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA Nº 158 Y AV. GOB. SABATTINI (INMEDIACIONES DE PREDIO "EL YUYAL"), DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN VEHICULO FORD ECOSPORT CONDUCIDO POR EL SR. BROSSA LUIS DE 52 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL Y UN EQUINO, RETIRANDOSE ESTE ULTIMO DEL LUGAR. NO HUBO LESIONADOS, SOLAMENTE DAÑOS MATERIALES.
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