Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 05/07/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*INCENDIO*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LA HORA 03:15, Y MOTIVADO POR UN LLAMADO TELEFONICO DE UN VECINO,
PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE SANTA FE AL 1200, DONDE FUNCIONA EL CENTRO NEUROLOGICO
INEDI, LUGAR DONDE SE ESTABA PRODUCIENDO UN INCENDIO. POR TAL MOTIVO SE HACE PRESENTE ADEMAS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESTA CIUDAD, QUIENES PREVIO FORZAR UNA DE LAS ABERTURAS SOFOCAN EL
FUEGO, EL CUAL HABRIA ALCANZADO EL ESCRITORIO Y COMPUTADORAS DE LA ZONA DE RECEPCION. SE INICIAN
ACTUACIONES LAS CORRESPONDIENTES, INFORMANDO LO ACONTECIDO A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE
TURNO.
MATUTINO MIERCOLES 05/07/2017 - AMPLIACION
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTÍN*
*APREHENSIÓN POR S.A. DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 08:15 HS. PERSONAL DE LA DIVISIÓN
INVESTIGACIONES SE CONSTITUYE EN UNA VIVIENDA DE CALLE PERAZOLO AL 600,
DANDO CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EMANADA POR EL
JUZGADO DE CONTROL DE ESTA CIUDAD Y RELACIONADO A UNA INVESTIGACION POR
HECHOS DELICTIVOS CONTRA LA PROPIEDAD. UNA VEZ ALLI CONSTATAN LA
EXISTENCIA DE UN REVÓLVER CALIBRE 38 SIN MARCA NI NUMERACIÓN VISIBLE, RAZÓN
POR LA CUAL PROCEDEN A LA APREHENSIÓN DE SU PROPIETARIO, UN HOMBRE DE 38
AÑOS, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE *TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN*, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE
INSTRUCCIÓN DE TURNO.
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTÍN*
*ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE CUBIERTAS*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:15 HS., PERSONAL DE LA DIVISIÓN
INVESTIGACIONES SE CONSTITUYE EN UNA VIVIENDA DE CALLE LOS GLACIARES S/N DE
VILLA MARÍA, DANDO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO
EMANADA POR EL JUZGADO DE CONTROL DE ESTA CIUDAD, EN VIRTUD DE UNA
INVESTIGACIÓN SOBRE HECHOS CONTRA LA PROPIEDAD. EL PROCEDIMIENTO ARROJA
RESULTADOS POSITIVO, POR CUANTO SECUESTRAN DOS RUEDAS COMPLETAS, CON
CUBIERTAS FATE 295 R 22 5., Y ADEMAS HALLAN OTRAS 25 RUEDAS COMPLETAS DE
CAMIONES. INTERVIENE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 3° TURNO, SEC. AGUILAR.
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