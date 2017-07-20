Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - JUEVES 20/07/2017 – VESPERTINO
*VILLA MARIA– U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 08:05 EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. PTE. PERON Y CALLE REMEDIOS DE ESCALADA, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA PICK UP CHEVROLET S-10 CONDUCIDO POR *LAMARCA PATRICIO*, DE 35 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ 16, CONDUCIDA POR *TABASSO ALEJANDRO* DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA- U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 15:00 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ROMA Y MADRID POR CAUSAS A ESTABLECER *ASIGNARDI RAQUEL* DE 68 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA, FUE ENVESTIDA POR UNA PICK UP, LA CUAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL IMPACTO SE DA A LA FUGA, EN CONSECUENCIA AL SRA. ASIGMARDI FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR DE LE DIAGNOSTICARON LESIONES CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO*
EN EL DÍA DE LA FECHA, SIENDO LA HORA 18.00 PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIO A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE ITUZAINGO AL 700 DONDE SE PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA SOLDADORA, 2 TALADROS, HERRAMIENTAS DE MANO (LLAVES PULSEANAS, LLAVES DE DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS, PINZAS ALICATES, DESTORNILLADORES, LLAVES TUBOS, MECHAS, LLAVES ALEN) ENTRE OTROS ELEMENTOS, RELACIONADOS A UN HECHO DE ROBO OCURRIDO EN EL CORRIENTE MES Y AÑO DONDE RESULTARA DAMNIFICADO EL PROPIETARIO DE UN TALLER MECÁNICO UBICADO EN CALLE ITUZAINGO AL 750.-
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