Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *DOMINGO 30/07/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA.U.D.G.SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE TENTATIVA DE ROBO Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 09:00 PERSONAL DE PATRULLA PREVENTIVA MIENTRAS REALIZABA TAREAS DE PREVENCIÓN POR EL SECTOR ASIGNADO TOMA CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UNA MUJER DE 64 AÑOS DE EDAD QUE MOMENTOS ANTES MIENTRAS CAMINABA POR CALLE SAN JUAN, AL LLEGAR A LA ALTURA DEL 1500 ES SORPRENDIDA POR DOS SUJETOS A BORDO DE UNA MOTOCICLETA QUE INTENTARON ARREBATARLE LA CARTERA Y SIN LOGRAR SU COMETIDO SE DAN A LA FUGA RÁPIDAMENTE, CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE BS AS. E INT. MACIEL INTERCEPTAN EL RODADO CON LOS SUJETOS A BORDO QUE AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL EMPRENDEN SU FUGA A GRAN VELOCIDAD, AL LLEGAR A CALLE NEUQUE EL CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y CAEN SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA ASÍ MISMO CONTINUARON SU FUGA A PIE POR CALLE PIRANTONELLI SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE ESTOS SUJETOS OBSERVANDO QUE UNO DE ELLOS ARROJA UNA CARTERA SOBRE LA VÍA PUBLICA LUEGO DE UNOS METROS ES APREHENDIDO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, MIENTRAS QUE EL OTRO SE PERDIÓ EN EL LUGAR, SECUESTRANDO LOS ELEMENTOS ANTAS MENCIONADOS (MOTOCICLETA Y CARTERA) TRASLADAN AL APREHENDIDO POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO EN GRADO EN GRADO DE TENTATIVA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTRIDAD A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*INCENDIO *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13:25 SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN RUTA PCIAL. Nº 2 Y EN DIRECCIÓN A RUTA NACIONAL Nº 158 UNA EMPRESA LOCAL SE HABRÍA PRODUCIDO UN INCENDIO, EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD QUIENES SOFOCARON EL FOCO ÍGNEO QUE SOLO CAUSÓ DAÑOS MATERIALES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO.*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 13.45 EN LA INTERSECCIÓN DE BV. ESPAÑA Y CALLE SANTA FE POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN GOL COUNTRY CONDUCIDO POR *CAROLINA ROSINA* DE 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROSS 125CC, CONDUCIDA POR *ANDRADA MIRTA* DE 52 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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