Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - SABADO 29/07/2017 –
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 21:00 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ALMIRANTE BROW Y CÓRDOBA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB. 110 C.C. CONDUCIDA POR *TORRES JORGE DANIEL* DE 55 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTAL LOCALIDAD Y OTRA MOTOCICLETA QUE SE DIO A LA FUGA ABANDNANDO EL LUGAR EN CONSECUENCIA EL SR. TORRES FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 06:30 PERSONAL DE LA SUBCOMISARIA DE LA PLAYOSA TOMA CONOCIMIENTO SOBRE LA VIA PUBLICA DE CALLE MENDOZA AL 500 HABRÍA UNA PAREJA DISCUTIENDO ACALORADAMENTE AL LLEGAR AL LUGAR SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD *POR SUPUESTO AUTOR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD* SIENDO TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*TIO PUJIO – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 07:30 EN ZONA RURAL APROXIMADAMENTE A UNOS SEIS KILOMETROS HACIA EL SUR CAMINO A ESTANCIA YUCAT, POR CAUSAS QUE SE TRATAN A ESTABLECER UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 48 AÑOS DE EDAD, PERDIÓ EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MOTOMEL SKUA 150, EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO PRECIPITADAMENTE AL RIPIO. EN CONSECUENCIA ESTE CONDUCTOR FALLESE EN EL LUGAR SE INICIAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.-
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