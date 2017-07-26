Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *MIERCOLES 26/07/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO*
EN EL DIA DE LA FECHA, SIENDO LA HORA 07:00 PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, PROCEDIERO A DILIGENCIAR CUATRO ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTO, EN LOS Bº SAN MARTIN, Y FELIPE BOTTA DE ESTA CIUDAD, EN DICHOS PROCEDIMEINTOS SE LOGRO LA DETENCION DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 18 Y 19 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA BLANCA* A QUIENES SE LE SECUENTRARON ELEMENTOS COMO (PRENDAS DE VESTIR Y UN CUCHILLO) RELACIONADOS A UN HECHO OCURRIDO EN EL CORRIENTE MES Y AÑO, COMO ASI TAMBIAN LA DETENCION DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 35 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE COACCION CALIFICADA*, A QUIEN SE LE SECUENTRO UN AUTOMOVIL MARCA FIAT DUNA.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 09:00 PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A DILIGENCIAR DOS ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTO, EN BARRIO INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD EN DICHOS PROCEDIMIENTOS SE LOGRO LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD *POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO CALIFICADO CON ARMAS* COMO ASI TAMBIÉN EL SECUESTRO DE ELEMENTOS COMO (PRENDAS DE VESTIR Y UNA CUCHILLA) RELACIONADOS A UN HECHO OCURRIDO EL 22 DEL CORRIENTE MES Y AÑO.-
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