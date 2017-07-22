Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO 22/07/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 02:45H EN CALLE ARENALES Y BRASIL POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN CADDY, CONDUCIDA POR *RODRÍGUEZ MARCELO DE 41 AÑOS DE EDAD* Y LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, CONDUCIDA POR *FERRARA ALBERTO DE 42 AÑOS DE EDAD*, SE HACE PRESENTE BOMBEROS TRASLADANDO AL SR. FERRARA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
*VILLA NUEVA*
*APREHENSION P.S.A DE DAÑO*
EN LA FECHA SIENDO LAS 05:30HS PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE VILLA NUEVA DESDE CALLE TUCUMÁN Y MARCOS JUÁREZ PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE DOS HOMBRES DE 44 Y 31 AÑOS DE EDAD, POR SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE DAÑO YA QUE MINUTOS ANTES EN EL PUB QUE FUNCIONA EN CALLE MITRE Y MARCOS JUAREZ, PREVIO A ARMAR UN DISTURBIO Y AGREDIR A PERSONAL DE SEGURIDAD CIVIL, ROMPEN LA PUERTA DE INGRESO DEL LUGAR Y PROCEDEN A HUIR, SE REALIZA RECORRIDO POR LA ZONA Y CON LOS DATOS APORTADOS ES QUE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE LOS MISMOS, SIENDO TRASLADADOS A SEDE POLICIAL.
*VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 06:00 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA VILLA NUEVA, MIENTRAS REALIZABA EL RECORRIDO POR ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD OBSERVA QUE UN VECINO SOLICITA LA PRESENCIA POLICIAL, MANIFIESTANDO QUE LE ESTARIAN ROBANDO LA MOTO, AL OBSERVAR HACIA DONDE SEÑALABA ESTA PERSONA EL UNIFORMADO CONSTATA QUE UN JOVEN AL PERCATARSE DE SU PRESENCIA SE DA A LA FUGA, SIENDO ALCANZADO EN MARCOS JUAREZ Y MITRE, EL CUAL LLEVABA ENTRE SUS PERTENENCIAS UN DESTORNILLADOR TIPO GANZUA Y UNA LLAVE DE MANO Nº 14.COMPROBANDO A POSTERIOR QUE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ POSEÍA EL TRABA VOLANTE VIOLENTADO Y EL CANDADO FORZADO. POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.
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