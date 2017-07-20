Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO JUEVES 20/07/2017
*VILLA MARIA*
*APREHENSION Y SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR P.S.A DE SUSTITUCION DE DOMINIO*
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LA HORA 17.05, PERSONAL POLICIAL QUE REALIZABA CONTROLES VEHICULARES EN CALLES MULLER Y NACIONES UNIDAS PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE C.C 110, LA CUAL AL SER CONSULTADO SU DOMINIO POR EL SISTEMA INFORMATICO, EL MISMO CORRESPONDERIA A UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP C.C 110. MOTIVO POR LO CUAL SU CONDUCTOR, UN HOMBRE DE DE 27 AÑOS DE EDAD ES APREHENDIDO POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE SUSTITUCION DE DOMINIO SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 20:00, EN CIRCUNTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN CALLE MANUEL OCAMPO Y PROLONGACION ALVEAR COLISIONAN UN AUTOMOVIL VOLKWAGEN SURAN CONDUCIDO POR PEREZ HERNAN DE 40 AÑOS, ACOMPAÑADO POR BERNA CAROLINA DE 40 AÑOS, Y DOS MENORES DE DE 10 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP CONDUCIDA POR BATISTI ELIANA VANINA DE 26 AÑOS, Y ACOMPAÑADA POR UN MENOR DE 9 AÑOS. COMO CONSECUENCIA, LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR SON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUE SUFRIERON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*ETRURIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 22:25, EN CIRCUNTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES SANTIAGO NICOLA Y MIGUEL CACCIAVILLANI COLISIONAN UNA PICK UP FORD RANGER CONDUCIDA POR EL SR. GONZÁLEZ FERNANDO ALFREDO DE 55 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN CONDUCIDA POR EL SR. BERGESIO JEREMIAS DE 32 AÑOS DE EDAD,. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO EL OCUPANTE DEL RODADO MENOR ES TRASLADO AL NOSOCOMIO LOCAL, DONDE SE LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Google My Business: http://diarioasisomos.business.site
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario