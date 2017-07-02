Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO 01/07/2017
*CHAZON U.R.D.G. SAN MARTIN*
*TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 19.40 HS PERSONAL DE POLICIA CAMINERA EN UN CONTROL DE RUTINA DE UN VEHÍCULO MARCA PICK UP CHEVROLET, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 36 AÑOS DE EDAD, OBSERVA EN EL INTERIOR UNA CARAVINA CALIBRE 22 LR CULATA DE MADERA MARRÓN Y MIRA TELESCÓPICA, POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE DICHA ARMA P.S.A ARTº 189 C.C TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL , QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE FISCALIA DE TURNO III SEC DR. AGUIRRE.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LAS 00:22 HS EN CALLE MEDELLÍN Y AV. UNIVERSIDAD POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN VEHÍCULO MARCA FORD K, CONDUCIDO POR *YAÑEZ AGUSTIN DE 26 AÑOS*, COLISIONO CON UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110 CC , CONDUCIDA POR *OYARBIDE ALEXIS ROMAN DE 29 AÑOS* , PRESENTE BOMBEROS EN EL LUGAR Y TRASLADA A CONDUCTOR DEL RODADO MENOR AL HOSPITAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARCATER LEVES.
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