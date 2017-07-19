Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO MIERCOLES 19/07/2017
*VILLA MARIA*
*DAÑO POR ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LAS 04:05 HS. PERSONAL POLICIAL CONSTATA QUE EN CALLE BS. AS. 1286 LOCAL COMERCIAL "ZAPATILANDIA" POSEE ROTO EL VIDRIO DE LA PUERTA DE INGRESO, OBSERVANDOSE HUELLAS Y RESTOS DE UN PARAGOLPES DE UN VEHÍCULO. A POSTERIOR SE CONSTITUYE EN LA UNIDAD JUDICIAL UN HOMBRE DE 54 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE MIENTRAS CIRCULABA POR CALLE BUENOS AIRES A BORDO DE SU AUTOMOVIL VOLSWAGEN CROSS FOX PIERDE EL CONTROL E IMPACTO CON EL LOCAL COMERCIAL.-
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