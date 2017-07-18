Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba -
VESPERTINO 18/07/2017
VESPERTINO 18/07/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES.*
EN LA FECHA SIENDO LAS 17:45 HS EN CALLE SAN JUAN AL 1200 POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EN EL LUGAR COLISIONO UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT UNO, CONDUCIDO POR *ROMERO VERONICA DE 38 AÑOS DE EDAD*, CON UNA MOTOCICLETA MARCA CG. TITAN, CONDUCIDA POR *RIVAROLA RICARDO DE 25 AÑOS DE EDAD*, A RAÍZ DEL IMPACTO ESTE ÚLTIMO ES TRASLADADO AL HOSPITAL PASTEUR POR BOMBEROS DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
EN LA FECHA SIENDO LAS 16:00 HS SE DA COMIENZO A UN CONTROL INTERFUERZAS DISPUESTO POR LA SUPERIORIDAD HASTA LAS 18:30 HS., EN DONDE INTERVINIERON EFECTIVOS DE GENDARMERÍA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, PERSONAL DE ESTA UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL Y HELICÓPTERO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. EN DICHO OPERATIVO SE REALIZARON TRES CONTROLES VEHICULARES EN FORMA SIMULTÁNEA, UNO DE ELLOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, OTRO EN TÍO PUJIO Y EL RESTANTE EN NUESTRA CIUDAD. CONTROLÁNDOSE UNOS 130 VEHÍCULOS (CAMIONES, AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS) CONSTATANDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN VARIOS DE ELLOS, NO PRODUCIÉNDOSE TRASLADOS A SEDE POLICIAL DE INFRACTORES AL C.C.C., ADEMÁS SE AFECTARON EFECTIVOS DE INFANTES QUE SATURARON LOS BARRIOS MICRO CENTRO, PARQUE NORTE, CARLOS PELLEGRINI, CENTRO EMPLEADOS PÚBLICOS Y RAMÓN CARRILLO. EN EL CITADO OPERATIVO PARTICIPARON UNOS 80 EFECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES ANTES MENCIONADAS.
*OPERATIVO CONTROL INTERFUERZAS*
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