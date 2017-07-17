Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba -
VESPERTINO 17/07/2017
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 15:20 HS EN CALLE VELEZ SARSFIELD Y COLOMBIA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA CAMIONETA MARCA FIAT ESTRADA, CONDUCIDO POR RODRIGUEZ TOMAS, DE 23 AÑOS DE EDAD, CONTRA UNA MOTOCILETA MARCA HONDA WAVE, CONDUCIDA POR CONTRERA LUCIA, DE 28 EDAD, QUIEN FUE TRASLADADA POR BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES GRAVES (FRACTURA DE CLAVICULA DERECHA).-
*VILLA MARIA*
*SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO*
EN LA FECHA SIENDO LAS 15:30 HS.EN MOMENTOS QUE EFECTIVOS DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE ENCONTRABA REALIZANDO EL PATRULLAJE PREVENTIVO, SE DISPONE A DAR CONTROL DE DOS JOVENES QUE SE CONDUCIAN A BORDO DE UNA MOTOCICLETA EN LA INTERSECCION DE CALLES PILCOMAYO Y BV. ESPAÑA, LOS MISMOS AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL, SE DAN A LA FUGA HACIENDO CASO OMISO A LA SEÑAL DE ALTO; LOGRANDO DAR ALCANCE EN CALLE RAMIRO SUAREZ AL 2600 DE ESTA CIUDAD, DONDE LA MADRE DEL CONDUCTOR SALE DE LA VIVIENDA Y HACE ENTREGA ESPONTANEA DEL RODADO, UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, A LA CUAL SE LA CONTROLA CON EL SISTEMA POLICIAL Y LA MISMA ARROJA PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL CITADO RODADO.-
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 16.20, EN CALLE HIPOLITO IRIGOYEN ESQUINA MENDOZA, DONDE EL LLAMADO CONTRERAS MIGUEL ANGEL DE 60 AÑOS, CIRCULABA A BORDO DE UNA BICICLETA MARCA VENZO TIPO CROSS, IMPACTA CONTRA EL PANEL INTERNO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT PÀLIO QUE ES ABIERTA POR LA SRA. SOLERI MATILDE DE 56 AÑOS, EN MOMENTOS EN EL QUE DECIDE DESCENDER DEL RODADO, PRODUCIENDOLE LA CAIDA A LA CARPETA ASFALTICA. PRESENTE PERSONAL DE BOMEBROS PROCEDE AL TRASLADO DE CONTRERAS AL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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