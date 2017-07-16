Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO SABADO 15/07/2017
*VILLA NUEVA*
*HECHO DE SANGRE*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 21:20 HS. OCURRIO UN HECHO DE SANGRE EN CALLE COMERCIO AL 1161 DE VILLA NUEVA. FUE A RAIZ DE UM LLAMADO DE UN VECINO QUE ESCUCHO DISPAROS DE ARMA DESDE EL INTERIOR SE DICHA VIVIENDA. EN EL LUGAR SE ENCUENTRAN LOS CUERPOS SIN VIDA DE UN HOMBRE DE 75, EL DE LA ESPOSA DE 66 Y DE LA HIJA DE 27 (DISCAPACITADA). SE SECUESTRA UNA ESCOPETA CALIBRE 16 DE 2 CAÑOS YUXTAPUESTOS. ESTUVIERON EN EL LUGAR LA FISCAL DE FERIA DRA. MALDONADO Y PERSONAL DEL GABINETE CRIMINALISTICO DE ESTA DEPARTAMENTAL. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRAMITES DE RIGOR SE PROCEDE AL TRASLADO DE LOS CUERPOS A LA MORGUE JUDICIAL PARA SU CORRESPONDIENTE AUTOPSIA.
*TIO PUJIO *
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
EN LA VÍSPERA SIENDO LAS 20:00 HS. EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, RUTA NAC. Nº 9, KM. 580, COLISIONARON UN AUTOMÓVIL VOLSKWAGEN POLO, CONDUCIDO POR EL SR. PELLIZA HUGO MIGUEL, DE 67 AÑOS, ACOMPAÑADO CON LA SRA. VILMA PELLIZA, DE 69 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, Y ACOMPAÑADO POR UN JOVEN DE 21 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN LA ZONA RURAL DE TIO PUJIO. EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA SE DIO A LA FUGA QUEDANDO EN EL LUGAR SU ACOMPAÑANTE, QUIEN FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES. AL COTEJAR LOS DATOS DE LA MOTOCICLETA, LA MISMA CONTABA CON PEDIDO DE SECUESTRO DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, SE LABRAN ACTUACIONES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 21:00 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES MANUEL OCAMPO Y PORFIRIO SEPPEY COLISIONARON UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR SRA. CAZENAVE LARA, DE 26 AÑOS Y MOTOCICLETA HONDA WAVE CONDUCIDA POR EL SR. BARRIONUEVO FRANCO, DE 36 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*TRASLADO P.S.I ART. 80 DEL CCC*
EN LA MADRUGADA DE HOY, SIENDO LA HS. 00:45, DESDE BV. ALVEAR Y CORRIENTES, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL TRASLADO DE UN HOMBRE DE 33 AÑOS, POR SUPUESTO INFRACTOR AL ART. 80 "DESÓRDENES PÚBLICOS".DEL CODIGO DE CONVIVIENCIA CIUDADANA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. AYUDANTE FISCAL.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 06:35 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN AV. DANTE ALIGHIERI Y BV. CARCANO COLISIONARON UN UTILITARIO RENAULT KANGOO CONDUCIDA POR *SR. GONZALEZ FABRICIO, DE 26 AÑOS* CON DOMICLIO EN LA LOCALIDAD DE HERNANDO, Y UNA MOTOCILETA XR- 150, QUE ERA CONDUCIDA POR EL *SR. CASTILLO FACUNDO, DE 25 AÑOS DE EDAD*, Y ACOMPAÑADO POR LA *SRA. PLISHICHI NOELIA, DE 21 AÑOS DE EDAD*, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR FUERON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUE RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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