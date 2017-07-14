Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba -
VIERNES 13/07/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 07:40 EN LA INTERSECCIÓN DE AVDA. COLON Y CALLE CALAFATE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR *SCHUCK AGUSTIN*, DE 57 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA BENELLO TNT 25 C.C 250, CONDUCIDA POR *ROBLES HECTOR MAGIN*, DE 26 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (LUXOFRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA).-
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