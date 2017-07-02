Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - vespertino 02/07/17
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 06:45HS EN CALLE SAN LUIS Y BV ALVEAR POR CAUSAS A ESTABLECER EN EL LUGAR SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EN DONDE COLISIONO UN VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA , CONDUCIDO POR EL *SR: DELGADO NESTOR HUGO DE 28 AÑOS*, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG- TITAN 150CC , CONDUCIDO POR EL *SR: FERNANDEZ MAXIMILIANO DE 23 AÑOS*, , EL CUAL FUE TRASLADO POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
*LA LAGUNA U.R.D.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 12:20HS SOBRE RUTA PCIAL. N° 4 A 1 KM. AL SUR DE LA LOCALIDAD, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO , EN EL CUAL COLISIONARON UN CAMIÓN MARCA FORD CARGO 1832, CONDUCIDO POR EL SR: ARMITANO EDGARDO DE 39 AÑOS, Y UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET AVEO , CONDUCIDO POR LA SRA: MARTINO SILVANA DE 49 AÑOS, SIENDO AMBOS TRASLADADOS POR BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL CENTRO DE SALUD DE LA MISMA LOCALIDAD, A POSTERIOR INFORMANDO MÉDICO DE GUARDIA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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