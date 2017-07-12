Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - MATUTINO MIERCOLES 12/07/2017
VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LAS 17:40 HS., EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCION DE CALLES SANTIAGO DEL ESTERO Y LAMADRID, COLISIONARON UN AUTOMOVIL FORD FOCUS CONDUCIDO POR EL SR. ZANETTINI MARIO, DE 56 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 125CC, CONDUCIDA POR CUELLO SOLEDAD, DE 24 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADA POR SALVADOR AHIDEE, DE 24 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE, LAS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA FUERON TRASLADADAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO DE SECUESTRO
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LA HS. 20:20, EN INMEDIACIONES DEL PARQUE PEREYRA Y DOMÍNGUEZ, PERSONAL POLICIAL SE DISPONE A IDENTIFICAR UN SUJETO QUE SE CONDUCIA EN UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP, PERO EL MISMO ABANDONA LA MOTOCICLETA Y SE DA A LA FUGA. ATENTO A LO OCURRIDO, SE SECUESTRA EL RODADO Y AL COTEJAR SUS DATOS CON LA UNIDAD JUDICIAL, SURGE QUE LA MISMA FUE DENUNCIA COMO SUSTRAÍDA ESE MISMO DIA.
VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:00 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN CALLE SANTA MARTA AL 400, UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR LA SRA. GLADIS BALANGINI, DE 60 AÑOS, Y ACOMPAÑADA CON SU NIETA DE 15 AÑOS DE EDAD, CAEN EN UN POZO DE UNA OBRA EN LA CALZADA. LA CONDUCTORA FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA QUE SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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