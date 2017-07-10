Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martin - Córdoba - *DOMINGO 09/07/2017 – VESPERTINO*
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 18:05 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SAN LUIS Y CARLOS PELLEGRINI POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT UNO CONDUCIDO POR *ALASSIA HÉCTOR ALEJANDRO* DE 43 AÑOS DE EDAD Y UNA BICICLETA TIPO PLAYERA DE PASEO GUIADA POR *PEIRETI ALICIA* DE 47 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA SRA. PEIRETI ALICIA FUE TRASLADAD AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE TENTATIVA DE ROBO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 19:25 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA MIENTRAS SE ENCONTRABA REALIZANDO TAREAS DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR ASIGNADO SON INTERCEPTADOS POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO EN CALLE MERCEDARIOS Y ALUMINE DONDE EL MISMO LES MANIFIESTA QUE MOMENTOS ANTES SORPRENDIÓ A UNA PERSONA INTENTANDO SUSTRAERLE EL ESTERO DEL INTERIOR DE SU VEHÍCULO MARCA FIAT UNO Y SIN LOGRAR SU COMETIDO EMPRENDIÓ SU FUGA, CON LOS DATOS APORTADOS SE IMPLEMENTÓ UN OPERATIVO ESPECIAL CON LA COLABORACIÓN DE OTROS MÓVILES LOGRANDO EN CALLE MERCEDARIOS Y QUINTANA LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA SE SEXO MASCULINO MENOR DE EDAD QUIEN COINCIDÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS POR EL DAMNIFICADO, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DEL MISMO POR SUPUESTO AUTOR DE *TENTATIVA DE ROBO* A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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