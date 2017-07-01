Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 30/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES. *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:00 EN BV. ALVEAR Y ENTRE RIOS POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON UN VEHICULO PEUGEOT 2008 , CONDUCIDO POR *BALLATORE JULIO DE 55 AÑOS* Y UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ , CONDUCIDA POR *GUZMAN MAXIMILIANO DE 28 AÑOS*, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS Y TRASLADAN A GUZMAN AL HOSPITAL PASTEUR, A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
*ARROYO CABRAL – U.R.D.G SAN MARTIN*
*SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO *
EN LA FECHA SIENDO LAS 12:45 HS PERSONAL DE LA SUB CRIA ARROYO CABRAL, REALIZABA RECORRIDO PREVENTIVO POR LA LOCALIDAD, HACIENDOLO POR CALLE ROBERTO DE GIOVANNI, CUANDO OBSERVA UNA MOTOCICLETA RECOSTADA SOBRE EL CORDÓN DE LA VEREDA SIN OCUPANTES, SIENDO ESTA UNA HONDA BIZ POR LO QUE PROCEDIÓ AL CONTROL DE LA MISMA DONDE CONSULTADO VÍA RADIAL A LA CENTRAL DE COMUNICACIONES Y CONSULTADO POR EL SISTEMA D.N.R.P.A, ARROJA QUE DICHA MOTOCICLETA POSEE PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VILLA MARÍA CON FECHA 29/06/2013.-PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL RODADO.
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A. DE ROBO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 15.40, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE CALLE ALEM Y SANTA FE, PROCEDE A LA APREHENSION DE UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO HACIA SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO, EL MISMO, DIAS TRAS SUSTRAJO UN TELEFONO CELULAR MARCA LG DE COLOR NEGRO Y GRIS, RESULTANDO COMO DAMNIFICADO UN MENOR DE 12 AÑOS DE EDAD, Y QUE EN LA FECHA LO RECONOCIO COMO EL SUPUESTO AUTOR. SE PROCEDIO AL SECUESTRO DEL TELEFONO.
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