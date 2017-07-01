Policiales de la Departamental San Martin

*VIERNES 30/06/2017 - MATUTINO *
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:10 EN CALLE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ENTRE RÍOS Y BELGRANO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL NISSAN TIIDA, CONDUCIDO POR *VALENTIN GIRAUDO*, DE 21 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, CONDUCIDA POR *LAUTARO CEJAS*, DE 18 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario