Policialess de la Departamental San Martin

JUEVES 15/06/2017 - VESPERTINO
*VILLA MARIA – URD GRAL. SAN MARTIN*
*APREHENSION POR ENTORPECIMIENTO LABOR POLICIAL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AMENAZAS CALIFICADAS*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 14:10 HORAS, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCUENTRA CUMPLIENDO FUNCIONES DE CONSIGNA ORDENADA POR LA JUSTICIA EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO LOS OLMOS DE ESTA CIUDAD, INFORMA QUE DOS SUJETOS A BORDO DE UNA MOTOCICLETA LE EXHIBEN UN ARMA DE FUEGO, LA AMENAZAN Y LUEGO SE DAN A LA FUGA. ANTE LA NOVEDAD, SE IMPLEMENTA UN OPERATIVO ESPECIAL A TRAVES DEL CUAL EN INTERSECCION DE CALLES TUCUMAN Y NEUQUEN PROCEDEN A LA APREHENSION DE *DOS HOMBRES DE 19 AÑOS DE EDAD*, EN CUYO PODER SE SECUESTRA UNA REPLICA DE UN ARMA DE FUEGO Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA NXR 125, LOS QUE SON ACUSADOS DE SUPUESTOS AUTORES DEL DELITO DE *RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AMENAZAS CALIFICADAS*. EN MARCO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE APREHENDE ADEMAS A *UN HOMBRE DE 22 AÑOS DE EDAD* ACUSADO DE SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE *ENTORPECIMIENTO A LA LABOR POLICIAL*. ENCONTRANDOSE TODOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCION DE TURNO.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A DE DESOBEDIENCIA - RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18:50HS, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR REALIZA UN CONTROL DE RUTINA EN INTERSECCION DE CALLES 17 DE AGOSTO Y MENDOZA, EN EL QUE PRETENDE IDENTIFICAR Y CONTROLAR A UN JOVEN, EL CUAL, EN LUGAR DE COLABORAR CON EL PROCEDIMIENTO, SE TORNA VIOLENTO Y AGREDE AL PERSONAL POLICIAL. ANTE A LO ACONTECIDO, EL MISMO ES REDUCIDO Y APREHENDIDO, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE *DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO*. UNA VEZ EN SEDE POLICIAL EL MISMO FUE IDENTIFICADO COMO UN JOVEN DE 22 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario